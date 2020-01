Termine des Rhönklubs im Januar

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz unternimmt am Feiertag, Montag, 6. Januar, eine zehn Kilometer lange Dreikönigswanderung nach Arnshausen.Treffpunkt zur Wanderung ist um 10 Uhr am Seeplatz in Garitz. Eine Einkehr ist vorgesehen. Am Dienstag, 7. Januar, 19 Uhr, folgt ein Klubabend im Kolpingheim. Horst Hippler gibt dabei eine Dia-Rückschau auf das Jahr 2019. Auf dem Gipfel des Kreuzberges wird am Sonntag, 19. Januar, um 12.30 Uhr das Wanderjahr eröffnet. Am Samstag, 25. Januar, findet eine Bus-Winterfahrt nach Lauscha (Thüringen) und Neuhaus am Rennweg statt. Die Busfahrt ist für Wanderer und Nichtwanderer gedacht. Die Abfahrtszeiten werden am Klubabend noch bekannt gegeben, teilte der Rhönklub mit. Außerdem ist am Dienstag, 28. Januar, der Kegelabend im katholischen Pfarrzentrum in Bad Kissin-gen vorgesehen. Beginn des Kegelabends ist um 19.30

Uhr. sek