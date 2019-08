Der Rhönklub-Zweigverein Garitz begibt sich am Samstag, 3. August, auf eine zwölf Kilometer lange Hochrhöntour vom Schwarzen Moor über Eisgraben und Hillenberg zur Thüringer Hütte. Am Sonntag, 18. August, findet eine Ganztageswanderung auf dem "Schalksbergweg" ab Volkershausen statt. Die mittelschwere Strecke beträgt zehn Kilometer. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist für beide Wanderungen um 9 Uhr am Seeplatz. Clubabend und Kegelabend entfallen im August. sek