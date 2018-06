Termine des Pfarrgemeinderates

sek



Bei seiner Sitzung gab der Pfarrgemeinderat Premich seine demnächst anstehenden Termine bekannt. Der Seniorenausflug zur Thüringer Hütte sowie nach Sondheim mit Besuch des Bibelgartens findet am Donnerstag, 12. Juli, statt. Die Festandacht zum Patrozinium wird am Sonntag, 12. August, um 17 Uhr gefeiert, anschließend ist ein gemütliches Beisammensein am Pfarrheim geplant. Die Lichterfeier am Bildstöcklein ist am Dienstag, 14. August, um 21 Uhr, der Termin für das Dorffest "500 Jahre Premich" am Wochenende 15. und 16. September. Hier wird der Pfarrgemeinderat aktiv in der Kaffeebar mithelfen. Zur nächsten Sitzung kommt der Pfarrgemeinderat am Donnerstag, 20. September, zusammen.