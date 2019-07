Termine des OGV Eggolsheim

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Eggolsheim bietet für Gartenliebhaber folgende Veranstaltungen an: Obstbaumschnittkurs im Sommer am Samstag, 13. Juli, 9 Uhr, Obstgarten, Mittelweg, Eggolsheim. Ein Vortrag in Theorie und Praxis für die fachgerechte Obstbaumerziehung für eine ertragreiche Obsternte im Folgejahr. Referenten sind Alfons Schumm sowie die zertifizierten Baumpflegern Kai Uwe Schröder und Martin Albert. Die Veranstaltung "Pflanzendoktor" findet am Montag, 15. Juli, 17 Uhr, im Obstgarten, Mittelweg in Eggolsheim, statt. Es geht um das Erkennen von verschiedenen Pflanzenkrankheiten an Obst-und Gemüsepflanzen und Aufzeigen möglicher Gegenmaßnahmen. Referent ist Matthias Kraus. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red