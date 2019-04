Termine des katholischen Pfarramts

Das katholische Pfarramt weist auf Termine hin: Der Gottesdienst am morgigen Donnerstag um 18.30 Uhr entfällt, ebenso der vorausgehende Kreuzweg um 18 Uhr. Alle Interessierten sind an diesem Tag zum Vortrag von Sr. Teresa Zukic in das Jugendheim eingeladen, Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Thema lautet: Jeder ist normal, bis du ihn kennst. Am Samstag, 6. April, ist Ewige Anbetung. Das Team der Kinderkirche lädt dazu um 15 Uhr zu einer Anbetungsstunde für alle Kinder ein. Die weiteren Betstunden sind um 16 und 17 Uhr. Der Abschlussgottesdienst mit Prozession beginnt um 18 Uhr. red