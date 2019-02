Termine des Gartenbauvereins

Der Obst- und Gartenbauverein hält am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr in der Gastwirtschaft Häublein seine Jahresversammlung ab. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang bereits auf einen Obstbaumschnittkurs mit Kreisgartenfachberater Michael Stromer am Samstag, 22. März, um 13 Uhr. Treffpunkt ist an der evangelischen Kirche von Strössendorf. red