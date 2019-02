Termine des Garitzer Rhönklubs

Zum Faschingsklubabend mit musikalischer Unterhaltung treffen sich die Mitglieder des Rhönklubs Garitz am Dienstag, 5. Februar, um 19.03 Uhr im Kolpingheim. Außerdem stehen im Februar noch zwei Wanderungen an: Am Sonntag, 10. Februar, starten die Teilnehmer um 13 Uhr am Seeplatz zur Wanderung zum Klaushof (zirka neun Kilometer). Am Sonntag, 24. Februar, führt dann eine Tour durch das Kaskadental nach Hausen und entlang der Saale und durch die Kuranlagen wieder zurück. Die Strecke beträgt zirka zwölf Kilometer. Abmarsch ist um 10 Uhr am Seeplatz. sek