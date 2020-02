Termine des Burker VdK-Ortsverbands

Der Sozialverband VdK Burk weist auf seine nächsten Veranstaltungen hin: Am Freitag, 14. Februar, nimmt der VdK an der Faschingsveranstaltung des Frauenbunds Burk in Hausen im "Schwarzen Amboss" teil. Es geht zu Fuß um 17 Uhr ab dem Feuerwehrhaus Burk nach Hausen los. Für die Nichtläufer werden um 17.45 Uhr ebenfalls ab dem Feuerwehrhaus Burk Fahrmöglichkeiten angeboten. Hierzu ist es wichtig, sich bei Rosi Klinner unter Telefon 09191/4394 bis Montag, 10. Februar, anzumelden. Am Donnerstag, 12. März, findet die Karpfenfahrt zum "Grünen Baum" (Gasthaus Fischer) nach Willersdorf statt. Der Bus fährt um 17 Uhr ab dem Feuerwehrhaus Burk und bietet Zustiegsmöglichkeiten an den Bushaltestellen entlang der Burker Straße. Hierfür ist es ebenfalls notwendig, sich bis Samstag, 7. März, bei Rosi Klinner anzumelden. Zu beiden Veranstaltungen sind Gäste willkommen, ebenso zur Hauptversammlung am Sonntag, 22. März, um 15 Uhr im Gasthaus "Schweizergrom". red