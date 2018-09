Termine der Session 2018/2019

Termine Den Faschingsauftakt bildet das Ordensfest mit der Inthronisation des Prinzenpaares am Freitag, 9. November, um 19.30 Uhr in der Waldschenke Aspenmühle in Oberleichtersbach. Bereits einen Tag später (Samstag, 10. November) erfolgt um 11.11 Uhr der Rathaussturm in der Stadtmitte. Abmarsch zu diesem Spektakel ist um 10.50 Uhr am Alten Rathaus. Die Tanz- und Shownacht geht am Samstag, 12. Januar 2019, ab 18 Uhr in der TV-Halle über die Bühne. Zum Kostümball treffen sich die Narren am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim. Höhepunkt der Session wird dann wieder der Faschingszug am Dienstag, 5. März, sein. Der Gaudiwurm setzt sich um 14.11 Uhr in Bewegung. bpr