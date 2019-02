Termine der Seniorengruppe

Da die Nachfrage nach der Seniorengymnastik stark angestiegen ist, wurde die Gymnastikgruppe am Montagvormittag geteilt. Die erste Gruppe beginnt schon um 10 Uhr, die zweite Gruppe um 11 Uhr. Am Nachmittag steht von 15 bis 16 Uhr die geistige Fitness im Vordergrund. Am Donnerstag, 21. Februar, fällt die regelmäßige Übungsstunde des Veeh-Harfen-Ensembles aus. Alle treffen sich am Donnerstag zum Einspielen um 18.45 Uhr in der Ev. Johanneskirche Bad Bocklet zum Taizé-Gebet. Der freitägliche Senioren-Singkreis findet wie immer ab 14.30 Uhr statt. sek