Termine der Seniorengruppe

Die Seniorengruppen "Mach mit" treffen sich regelmäßig im Mehrgenerationenhaus.Ab sofort gibt es montags wegen großer Nachfrage zwei Gymnastikgruppen. Am Montag, 4. Februar, ist um 10 und 11 Uhr jeweils eine Stunde Gymnastik angesagt. Am Nachmittag findet um 15 Uhr das heitere Gedächtnistraining statt. Das Veeh-Harfen-Ensemble trifft sich am Donnerstag, 7. Februar, ab 14.30 Uhr zum Üben. Am Freitag, 8. Februar, wird ab 14.30 Uhr gesungen. sek