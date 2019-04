Termine der Pfarrgemeinde

In der Pfarrgemeinderatssitzung in Premich wurden folgende Termine bekanntgegeben: Ein Fastenessen findet am Sonntag, 7. April, ab 11.30 Uhr im Pfarrheim statt. Der Erlös ist für die Arbeit von Pater Thumma in Indien bestimmt. Eine Anmeldeliste wird in der Kirche ausgelegt. Nach dem Gottesdienst bzw. beim Fastenessen wird ein Eine-Welt-Verkauf durchgeführt. Die Palmweihe am Kriegerdenkmal mit Prozession zur Kirche erfolgt am Sonntag, 14. April, um 17 Uhr. Die Anbetungsstunde am Gründonnerstag, 18. April, ist für 20 Uhr angesetzt. Die Lichterfeier am Bildstöcklein ist für Freitag, 2. August, um 21 Uhr geplant. sek