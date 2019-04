Termine der Pfarrei Mainroth

Allen Sammlern und Spendern der Caritas-Frühjahrssammlung wird herzlich gedankt. Es wurde folgendes Ergebnis erzielt: Haussammlung 799,10 Euro, Kirchenkollekte 95,50 Euro, Überweisungen 75 Euro. Am Sonntag, 7. April, findet ab 14 Uhr eine Kreuzwegandacht statt. Auf 14.30 Uhr lädt der Seniorenkreis zum Seniorenkaffee ins Jugendhaus ein, ein Auftritt der Jugendgruppe der Theatergruppe Hochstadt verspricht gute Unterhaltung.

Am Freitag, 12. April, findet ab 13.30 Uhr der große Kirchenputz vor dem Osterfest statt; traditionell beteiligen sich hier die Eltern der Erstkommunionkinder und der Firmlinge. Die gemeinsame Busfahrt mit den Firmlingen nach Bamberg

zur Chrisam-Messe ist am Mittwoch, 17. April, die voraussichtliche Abfahrt ist zwischen 15.30 und 16 Uhr am Marktplatz vor der Pfarrkirche in Burgkunstadt, die Messfeier beginnt um 18 Uhr. Anmeldung ist bei Pater Rufus, Telefon 09572/3863671, oder im Pfarrbüro Burgkunstadt (09572/1433) oder Altenkunstadt (09572/1693) möglich. red