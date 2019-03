Termine der Pfarrei Mainroth

Am Sonntag, 10. März, findet um 14 Uhr ein Kreuzweg statt. Danach sind alle Senioren zum Seniorenkaffee ins Jugendhaus St. Heinrich eingeladen. Beginn ist um etwa 14.30 Uhr. Am Montag, 11. März, um 19 Uhr referiert Elmar Koziel über das Thema: "Warum es sich lohnt, zu glauben" im Jugendhaus Mainroth. Eine Änderung gibt es bei der Ewigen Anbetung am Freitag, 15. März. Die Aussetzung des Allerheiligsten findet in diesem Jahr um 13 Uhr statt, anschließend stille Betstunde. Ab 14 Uhr Gebetstunden, um 17 Uhr Kinderbetstunde und um 18 Uhr Abschlussgottesdienst mit Prozession. In der Woche vom 18. bis 24. März findet die Frühjahrs-Haussammlung der Caritas statt. Durch eine Spende wird die Arbeit der Caritas unterstützt. Die Jubelkommunion in Mainroth findet am Sonntag, 19. Mai, statt. Gottesdienst ist um 10 Uhr, die Andacht um 14.30 Uhr. Jubelkommunion haben folgende Erstkommunionjahrgänge: 1994, 1979, 1969, 1959, 1949, 1939. Anmeldungen beim Pfarramt: Tel. 09229/586 oder E-Mail: pfarrei.mainroth@erzbistum-bamberg.de. red