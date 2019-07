Termine der Musikvereinigung

Alle Aktiven des Blasorchesters der Musikvereinigung treffen sich zu einer wichtigen Sitzung am Freitag, 12. Juli, um 20 Uhr in der Pater-Lunkenbein-Schule. Einladung ergeht an alle Freunde der Musik zum Jugend- und Schülerkonzert am Sonntag, 14. Juli, ab 11 Uhr in der Aula der Pater-Lunkenbein-Schule. Die Nachwuchsmusiker der musikalischen Früherziehung, des Blockflötenkurses, der Schulbläserklassen und der Juniorband zeigen dabei ihr Können. Der Eintritt ist frei. Die nächste Woche steht in Lichtenfels ganz im Zeichen des Schützenfestes. Zum großen Kinderfestzug am Donnerstag, 18. Juli, um 13.30 Uhr durch die Lichtenfelser Innenstadt spielt auch wieder das Blasorchester Ebensfeld mit Marschmusik auf. Im Anschluss gibt es im Schützengarten bis 18 Uhr Blasmusik. Blasmusik der etwas anderen Art präsentiert am Sonntag, 21. Juli, von 10.30 bis 11.30 Uhr das Blasorchester auf der Staffelsteiner Seebühne im Kurpark. Unter der Leitung ihres Dirigenten Reinhold Stärk bringen die Musiker ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne. red