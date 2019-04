Termine der Musikvereinigung

Die Musikvereinigung begleitet am Sonntag, 5. Mai, ab 9.45 Uhr nicht nur die Jubelkommunikanten in die Pfarrkirche, sondern unterhält die Festgäste nach dem Auszug mit einem Ständchen auf dem Kirchplatz musikalisch. Nachwuchsorchester der Musikvereinigung präsentieren anlässlich des Maimarktes am Sonntag, 5. Mai, ab 14 Uhr an der Friedenslinde ihr Können. Den Auftakt machen die Jüngsten der beiden Flötengruppen um 14 Uhr (Treffen um 13.20 Uhr). Ab 14.25 Uhr spielen dann die beiden Bläserklassen der Pater-Lunkenbein-Schule auf (Treffen um 13.45 Uhr). Um 15 Uhr legt dann die Juniorband richtig los (Treffen um 14.45 Uhr). Das große Finale präsentiert schließlich ab 15.15 Uhr (Treffen um 14.45 Uhr) die Erwachsenen-Bläserklasse "Bloos A-Moll", die eindrucksvoll beweisen wird, dass es nie zu spät ist, ein Musikinstrument zu erlernen. red