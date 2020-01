Termine der Kolpingsfamilie

Die Januartermine der Kolpingsfamilie Hammelburg beginnen am Sonntag, 12. Januar, um 13.30 Uhr mit einer Neujahrswanderung von der Fundgrube zum Forellenhof in Diebach. Kegelabend und Stammtisch folgen am Mittwoch, 15. Januar, um 18 Uhr im "Saaleblick". Der Frauentreff ist für Donnerstag, 16. Januar, um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum vorgesehen. Eine Mitgliederversammlung am Freitag, 24. Januar, um 19 Uhr im Martin-Luther-Haus rundet den Veranstaltungsreigen ab. sek