Die Kolpingbrüder treffen sich am heutigen Mittwoch, 5. Juni, um 17 Uhr am Kolpinghaus zur Begehung des Wanderwegs II. Anschließend findet eine Versammlung in der Gaststätte "Steinerne Hochzeit" statt. Bei Regenwetter wird die Versammlung im Kolpinghaus um 19.30 Uhr abgehalten. Die Frauengruppe trifft sich am Donnerstag, 6. Juni, um 18.30 Uhr am Kolpinghaus zu einer Wanderung um Weismain mit anschließender Einkehr. elu