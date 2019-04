Termine der Kolpingsfamilie

Die Kolpingbrüder besprechen bei der Versammlung am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Kolpinghaus das Sommer- und Herbstprogramm. Die Frauengruppe trifft sich am Donnerstag, 4. April, um 18.45 Uhr am Kolpinghaus und fährt mit Autos zum Vortrag von Schwester Teresa Zukic ins Jugendheim in Marktzeuln. Am Samstag, 6. April, trifft sich die Kolpingsfamilie um 17.15 Uhr an der Pfarrkirche zur Teilnahme an der Abendmesse für die verstorbenen Mitglieder und Präsides. elu