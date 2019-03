Termine der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie trifft sich heute, Mittwoch, um 14 Uhr am Friedhof zur Urnenbeisetzung von Manfred Schäfer. Am Abend halten die Kolpingbrüder um 19.30 Uhr einen Spieleabend im Kolpinghaus. Die Frauengruppe trifft sich am morgigen Donnerstag um 19 Uhr in der Kreuzkapelle zu einer Kreuzwegandacht, zu der auch die Pfarrgemeinde eingeladen ist. Anschließend ist Versammlung im Kolpinghaus. Am Samstag, 23. März, besucht die Kolpingsfamilie die Abendmesse um 17.30 Uhr für das verstorbene Mitglied Ludwig Eitzenberger. elu