Termine der Kolpingsfamilie

Am Samstag, 1. Dezember, findet bei der Kolpingsfamilie Hammelburg ab 11 Uhr eine Gruppenstunde für Kinder der 1. bis 4. Klasse im Pfarrzentrum statt. Gäste sind dabei willkommen. Am Sonntag, 2. Dezember, lädt die Kolpingsfamilie ab 15.30 Uhr zum Kolpinggedenktag mit Ehrungen ins Pfarrzentrum ein. Der Tag endet um 18 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Der monatliche Kegelabend findet dann am Mittwoch, 12. Dezember, im Gasthaus "Saaleblick" statt. Beginn ist um 18 Uhr. sek