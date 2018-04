Termine der Kolpingfamilie

Die Kolpingbrüder treffen sich am Mittwoch, 18. April, um 18 Uhr am Kolpinghaus zu einer Wanderung auf dem Kolping-Gedächtnisweg. Anschließend findet eine Versammlung in der Gaststätte "Zum Jula" statt . Die Frauengruppe der Kolpingfamilie trifft sich am Donnerstag, 19. April, um 18.45 Uhr am Kolpinghaus. Mit Autos wird zur Weihersmühle gefahren. red