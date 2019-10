Der Kirchenchor und der "Sängerkranz" umrahmen am Samstag, 5. Oktober, den ökumenischen Gottesdienst ab 17.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Beide Chöre treffen sich um 16.45 Uhr zum Einsingen in der Kirche. Der Kirchenchor St. Martin trifft sich am Sonntag, 13. Oktober, zu einem geselligen Nachmittag in der Gaststätte Klemenz-Dauer in Frankenberg. elu