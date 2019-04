Termine der Kinderkirche

Die letzte Kinderkirche zum Thema "Frühling" wird in der katholischen Pfarrgemeinde Münnerstadt am Palmsonntag, 14. April, angeboten. Beginn ist um 10.30 Uhr im Deutschordensschloss mit einer gemeinsamen Prozession aller Gottesdienstbesucher zur Stadtpfarrkirche. Anschließend gibt es neben dem Gottesdienst in der Pfarrkirche parallel für Familien die Kinderkirche im Pfarrheim. Beginn ist gegen 10.50 Uhr. Eine weitere Kinderkirche wird im Sommer am 23. Juni um 10.30 Uhr an der Talkirche gehalten.

Die katholische Pfarrgemeinde verweist außerdem auf die Krabbelgruppe, die sich immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr im Kinderkirchen-Raum des Pfarrheims trifft. sek