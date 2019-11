Termine der katholischen Pfarrei

Die katholische Pfarrei Mainroth gibt folgende Termine bekannt: Am Sonntag, 1. Dezember, um 14 Uhr wird ein Seniorenkaffee abgehalten. Nach einer Adventsmeditation mit Diakon Rainer Daum im Jugendhaus findet ein gemeinsames Kaffeetrinken statt, bei dem Daum das Diakonsamt vorstellt. Am Montag, 2.Dezember, beginnt um 19.30 Uhr das Hausgebet. Zu Beginn werden wieder alle Glocken läuten. Alle, die nicht alleine zu Hause das Hausgebet feiern können oder wollen, sind um 19.30 Uhr ins Jugendhaus St. Heinrich eingeladen. Am Sonntag, 8. Dezember, sind alle Interessenten um 17 Uhr zu einer Adventsmeditation in der Kirche eingeladen. red