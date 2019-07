Termine der katholischen Pfarrei

Das katholische Pfarramt weist auf verschiedene Termine hin: Am Freitag, 26. Juli, beginnt um 8 Uhr in der Kirche der Schulschlussgottesdienst zum Ferienbeginn. Dazu sind auch alle Eltern und Großeltern willkommen. Am Samstag, 27. Juli, wurde der Beginn des Rosenkranzes auf 16.30 Uhr und der Sonntagvorabendmesse auf 17 Uhr geändert. Im Anschluss an den Gottesdienst findet auf dem Alten Postparkplatz eine Fahrzeugsegnung statt. Die Pfarrei freut sich über fünf neue Ministranten. Diese werden am Sonntag, 4. August, um 8.30 Uhr im Gottesdienst feierlich in ihr Amt eingeführt. Hierzu sind die Angehörigen der Kinder eingeladen. Im August entfällt wegen des Urlaubs von Pfarrer Glaeser die Krankenkommunion. red