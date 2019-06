Termine der katholischen Pfarrei

Viele markante Ereignisse stehen in den kommenden Wochen in der katholischen Pfarrgemeinde von Altenkunstadt und in Kuratie von Maineck bevor. So finden jeweils nach dem um 8 Uhr beginnenden Gottesdiensten am Donnerstag, 20. Juni, die Fronleichnamsprozession und am Sonntag, 23. Juni, der Flurumgang nach Woffendorf statt. Am Samstag, 29. Juni, wird Dominik Stehl um 9 Uhr im Dom zu Bamberg zum Priester geweiht. Aus diesem Anlass findet am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr in der Kuratie-Kirche von Maineck eine Primizfeier statt. Am Sonntag, 14. Juli, wird Dominik Stehl anlässlich des Kirchweihgottesdienst in Altenkunstadt den Primizsegen erteilen. Die Firmung in der katholischen Pfarrgemeinde Altenkunstadt ist am Donnerstag, 11. Juli, um 17 Uhr vorgesehen, und zu dieser Gelegenheit wird Erzbischof Ludwig Schick nach Altenkunstadt kommen, um den jungen Christen das Sakrament zu spenden. dr