Termine der katholischen Pfarrei

Am Samstag, 30. März, lädt die katholischen Kuratie Redwitz um 18 Uhr zum Familiengottesdienst "Der barmherzige Vater" in die St.-Michaels-Kirche ein. Die Messe wird von der Band "Unikat" musikalisch mitgestaltet. Im Anschluss findet das Fastenessen im Pfarrsaal statt. Am Sonntag, 31. März, um 10.30 lädt die Pfarrei Lettenreuth zu einem Familiengottesdienst in die St.-Laurentius-Kirche ein. Es schließt sich ein Fastenessen im Pfarrheim an. Am Sonntagabend, 31. März, um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche Marktgraitz "der etwas andere Gottesdienst mit rhytmischen Liedern" statt - mitgestaltet von der Gitarrengruppe. red