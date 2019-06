Bei der Heimatspielgemeinde stehen in dieser Woche zur Vorbereitung der bevorstehenden Heimatspielsaison 2019 zwei Termine an. Am Donnerstag, 27. Juni, gibt es um 19 Uhr in der Zehntscheune für die Gruppe "Rosenkranz" eine Einführung in das Spiel. Am Freitag, 28. Juni, erfolgt um 18 Uhr in der Zehntscheune die Einführung in das Spiel für die Gruppe "Althausen Erwachsene". eik