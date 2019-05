Termine der Gartenfreunde

Die Gartenfreunde Ober- und Unterwallenstadt besuchen am Sonntag, 5. Mai, das Frühlingsfest der Umweltstation in Weismain. Am Donnerstag, 9. Mai, um 18 Uhr findet ein gemütliches Beisammensein im Gasthaus Rauch in Oberwallenstadt, zu dem auch Gäste eingeladen sind, statt. Am Dienstag, 21.Mai, um 19 Uhr stehen die Weismainer Gartengespräche auf dem Programm. Zum Main-Erlebnis- Tag am Ortswiesensee in Oberwallenstadt geht es am Donnerstag, 30. Mai. Diese Veranstaltung ist besonders für Kindern zu empfehlen. red