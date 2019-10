Ausnahmsweise findet das Monatstreffen der Freunde des BRH für Oktober bereits am Mittwoch, 30. Oktober, um 15 Uhr im Burkardus Wohnpark statt. Der nächste Tagesausflug startet am Donnerstag, 14. November, zu den bekannten Abfahrtszeiten nach Neustadt/Aisch und ins Kräuterparadies Abtswind. Als letzter Termin in diesem Jahr findet am Samstag, 30. November, um 15 Uhr die Adventsfeier im Burkardus Wohnpark statt. sek