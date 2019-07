Bei der Chorgemeinschaft MGV Hammelburg beginnt die Sommerpause am Dienstag, 30. Juli. Am Dienstag, 13. August, treffen sich die Mitglieder zu einer Probe anlässlich des Hammelburger Höflesfestes um 19 Uhr in der alten Schule, zum Einsingen treffen sich die Sänger und Sängerinnen am Samstag, 17. August, um 16.45 Uhr im Vereinsraum. Die erste Probe nach den Ferien findet am Dienstag, 10. September, um 19 Uhr in den Vereinsräumen in der alten Schule Hammelburg statt. sek