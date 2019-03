Termine der Arbeitsgemeinschaft

Der Kreisverband Bad Kissingen der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60plus unternimmt am Donnerstag, 11. April, eine Busfahrt nach Kulmbach. Auf dem Programm stehen ein Treffen mit der SPD-Landtagsabgeordneten Inge Aures im Heiner-Stenglein-Pflegeheim, eine Stadtführung und ein Besuch des Gewürzmuseums. Abfahrt ist um 7 Uhr an der Eissporthalle Bad Kissingen. Der Kreisvorsitzende Adolf Lieb (Tel.: 09749/567) erteilt Auskünfte und nimmt Anmeldungen entgegen. Auch Gäste sind willkommen. Am Donnerstag, 4. April, ist ab 14 Uhr ein Besuch beim Roten Kreuz in Bad Kissingen vorgesehen. Eine Veranstaltung zum Thema Arbeit und Soziales mit dem Bundestagsabgeordneten Bernd Rützel findet am Freitag, 26. April, ab 17 Uhr im Burkardus-Wohnpark statt. sek