Termine der Altenkunstadter SPD

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins besuchen den politischen Aschermittwoch der SPD Burgkunstadt um 18.45 Uhr im Saal "München" der Regens-Wagner-Einrichtung von Burgkunstadt. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass am Montag, 18. März, um 19 Uhr in der Gastwirtschaft "Zum Preußla" (Züchterstube) eine Veranstaltung der SPD-Frauengruppe Altenkunstadt stattfindet. Referent des Abends ist Otto Schuhmann, der zum Thema: "Europa" sprechen wird. Ferner beteiligt sich die SPD an den Ortsmeisterschaften des Schützenvereins Altenkunstadt. Für den Ortsverein wurde der Dienstag, 19. März, als Schießtermin eingeplant. dr