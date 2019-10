Termine bei Kolping

Für Oktober stehen bei der Kolpingsfamilie Hammelburg folgende Termine an: Am Donnerstag, 17. Oktober, findet um 14.30 Uhr das Treffen der Kolpingfrauen im Pfarrzentrum statt. Für Mittwoch, 23. Oktober, stehen um 18 Uhr Stammtisch und Kegeln im Gasthaus "Saaleblick" auf dem Programm, und am Samstag, 26. Oktober, gibt es einen bunten Abend unter dem Motto "Comedy, Wine & More" mit dem Musikkabarett "Kaufmannsware - die wilden Schlehen aus der Rhön", dem Impro-Theater 10 vor 8 aus Würzburg und Brigitte Keidel von der Ha-Ka-Ge Hammelburg im Bocksbeutelkeller. Eintrittskarten gibt es bereits im Vorverkauf bei der Winzergenossenschaft und Franz-Josef Schneider unter Tel.: 09732/ 2216. sek