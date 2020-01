Termine bei Kolping im Februar

Bei der Kolpingsfamilie Hammelburg stehen im Februar mehrere Veranstaltungen an. Los geht es am Samstag, 1. Februar, von 10 bis 11 Uhr mit der Gruppenstunde der Kolpingjugend "Spaß mit Orschel" im Pfarrzentrum. Für Mittwoch, 12. Februar, ist ab 18 Uhr der Kegelabend und Stammtisch im Gasthaus Saaleblick. Ein Mittagessen gibt es am Donnerstag, 20. Februar, im Martin-Luther-Haus, eine Anmeldung dafür bis 18. Februar im katholischen Pfarrbüro, Tel.: 09732/2218. Um 14.30 Uhr trifft sich die Kolping-Frauen-Gruppe im Pfarrzentrum. Gäste willkommen. sek