Bei der Liedertafel Münnerstadt muss die für Sonntag, 3. November, geplante Soiree mit Ehrungen ins Jahr 2020 verschoben werden. Der Männerchor hält seine Chorprobe am Dienstag, 12. November, zur gewohnten Zeit im Vereinslokal ab. Am Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, treffen sich die Sänger um 16 Uhr zum Einsingen am Hotel Hubertushof, anschließend gestaltet der Chor die Feierstunde auf dem Friedhof mit. sek