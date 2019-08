Hammelburg 27.08.2019

Termine bei der Gymnastikgruppe

Die Gymnastikgruppe Kleer des TV/DJK wandert am Montag, 2. September. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Krankenhaus-Parkplatz. Am Montag, 9. September, trifft sich die Gruppe um 18.30 Uhr am Postamt. Die Te...