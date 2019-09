Termine aus der Pfarrei

Die katholische Pfarrgemeinde Münnerstadt veranstaltet ab Oktober wieder ihre monatlichen Dämmerschoppen nach der Vorabendmesse. Am Samstag, 5. Oktober, findet der erste statt. Der Dämmerschoppen ist im Pfarrheim. Er soll die Möglichkeit, zu einem gemütlichen Beisammensein und Plaudern geben.

Den Tag der "Ewigen Anbetung" begeht die Pfarrei mit Gottesdiensten. In Münnerstadt ist am 18. Oktober um 16.30 Uhr eine heilige Messe mit anschließender Betstunde. Um 18.30 Uhr gibt es in der Stadtpfarrkirche eine Vesper, die vom Kirchenchor mitgestaltet wird. In den Filialgemeinden findet die Ewige Anbetung in Form einer Betstunde jeweils nach der Abendmesse statt: am 15. Oktober in Reichenbach, am 16. 10. in Burghausen, am 18.10. in Brünn und am 21. 10. in Althausen. Die Abendmessen beginnen jeweils um 18.30 Uhr. eik