Termin zur Landschaftspflege

Weg-, Feld- und Wiesenraine können wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere sein. Ebenso dienen sie der Vernetzung von Biotopen. Der Landschaftspflegeverband Frankenwald im Landkreis Kronach möchte an ausgewählten Beispielen die optimale Pflege dieser Biotope aufzeigen und lädt zum Ortstermin am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, um 14 Uhr in die Gemeinde Wilhelmsthal ein. Treffpunkt ist das Rathaus in Steinberg, Wöhrleite 1. Im Anschluss findet eine Vorführung an der Gemeindeverbindungsstraße Wilhelmsthal - Hesselbach statt. red