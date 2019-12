Oberthulba vor 20 Stunden

Termin zur Blutspende

Die Möglichkeit zur Blutspende besteht am Freitag, 6. Dezember, in der Verbandsschule in Oberthulba. Das Blutspendeteam und die Sanitätsbereitschaft Oberthulba sind von 17.30 bis 20 Uhr vor Ort. sek