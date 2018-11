Termin und Bürgerbus

Termin In der Brückenauer Seniorenbeiratssitzung in der Georgi-Halle in Bad Brückenau am Mittwoch, 5. Dezember, um 14.30 Uhr, ist Beate Ritter Schilling, Vorsitzende des Vereins Bürgerbus Hammelburg, zu Gast. Sie hält einen Vortrag über die langjährigen Erfahrungen mit dem Bürgerbus in Hammelburg. Dazu sind alle interessierten Bürger, unabhängig welchen Alters, eingeladen. brj

Definition Bürgerbus Was genau ist ein Bürgerbus? Ein Bürgerbus ist ein Nahverkehrsangebot, das sich in der Regel auf eine bürgerschaftliche Initiative gründet, um Lücken im öffentlichen Personennahverkehr auszugleichen. Ausgehend von den Niederlanden, wo das Konzept 1977 als Buurtbus (Nachbarschaftsbus) entstand, wurden in den 1980er Jahren in Gemeinden Nordrhein-Westfalens erstmals in Deutschland Bürgerbusse erprobt. In Bayern gibt es solche Initiativen seit Anfang der 2000er Jahre.

Quelle: Wikipedia