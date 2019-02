Termin mit Ingo Appelt verlegt

Das für Mittwoch, 20. Februar, im E-Werk geplante Gastspiel mit Ingo Appelt wird in die Räumlichkeiten des Theaters "fifty-fifty", Südliche Stadtmauerstraße 1, verlegt. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. Für bereits gekaufte Karten wird eine Sitzplatzreservierung im "fifty-fifty" vorgenommen. red