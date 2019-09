Bad Staffelstein vor 19 Stunden

Termin der "Freunde der Geselligkeit"

Die "Freunde der Geselligkeit" nehmen am Samstag, 7. September, an der Stadtführung "Kulturhistorisches Allerlei" teil. Treffpunkt ist am Gasthof "Grüner Baum" (Bamberger Straße 33). Die Führung dauer...