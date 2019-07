Der nächste Sprechtag von Landrat Thomas Bold sowie der Sprechtag der Bauverwaltung findet am Mittwoch, 3. Juli, von 8 bis 10 Uhr in der Dienststelle in Bad Brückenau, Kfz-Zulassungsstelle, Sinnaustaße 14, statt. Eine vorherige Anmeldung unter Tel.: 0971/801 30 20 ist sinnvoll, heißt es in einer Pressemittelung aus dem Landratsamt. sek