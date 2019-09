Tenor Graf singt für Hospiz

"Ein bunter Blumenstrauß aus Musik" - unter diesem Motto lädt das Caritas-Hospiz Coburg zu einem Benefizkonzert mit Tenor Hans-Wolfgang Graf am Sonntag, 8. September, um 16 Uhr ein.

Hans-Wolfgang Graf aus Bamberg ist seit vielen Jahren musikalisch international unterwegs, um seinen Zuhörern Freude zu bereiten, Erinnerungen wachzurufen und sie im Herzen zu berühren. Der Erlös aller Konzerte dient ausschließlich sozialen Projekten. Musik ist für Graf etwas Besonderes, sie ist für ihn die Sprache des Herzens und Therapie. Seit 2004 besucht Graf im In- und Ausland Senioreneinrichtungen und gibt auch Kirchenkonzerte.

Besonderes Herzensprojekt

In Südafrika hat er ein besonderes Herzensprojekt: Er unterstützt dort das Kinderheim St. Vincent in der Nähe von Durban und ermöglicht somit Waisenkindern die Bildung, ohne die sie keine Zukunft hätten. Auch in Südafrika veranstaltet Graf in den großen Städten wie Johannesburg oder Pretoria immer wieder Konzerte.

Bei seinem Konzert zugunsten des Caritas-Hospizes Coburg möchte er mit einem bunten musikalischen Blumenstrauß aus Evergreens, Operettenmelodien und sogar Volksliedern erfreuen und um weiteren Zuspruch für die nach seiner Meinung äußerst wertvolle Hospizarbeit bitten. Die Veranstaltung findet in der Kapelle im Caritas-Seniorenheim St. Josef, Kükenthalstraße 19, statt. Der Eintritt ist frei. Das Caritas-Hospiz Coburg hofft jedoch auf Unterstützung durch die Konzertbesucher. red