"Tenöre4you" laden ein zum Mitsingkonzert in Küps

KüpsToni Di Napoli und Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR bekannt, laden alle ein, die Freude am Singen haben, zu einem großartigen Konzert mit Liedern die jeder kennt. Das Konzert beginnt am Samstag, 28. März, um 20 Uhr in der St.-Jakobi-Kirche, Marktplatz 5 in Küps. Der Kartenvorverkauf läuft im evangelischen Pfarramt,Pfarrweg 6, und der Raiffeisenbank in Küps, Radweg 1 Markt Küp oder online www.tenoere4you.de.

Ein spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen, ist geplant. Gleichzeitig präsentieren die "Tenöre4you" in diesem Konzert selbst einige Lieder live in perfekter Pop-Klassik-Mischung in italienischem Gesangsstil.

Fantastische Songs und eine spektakuläre Licht-Show mit den berühmtesten, legendären Welthits aus Pop, Klassik, Musical und Filmmusik warten auf das Publikum. Um es aktiv einzubinden, werden Texte angezeigt. Die "Tenöre4you " arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, Sandy Mölling, Anita & Alexandra Hofmann, und dem Filmorchester Babelsberg. Zahlreiche Show-Auftritte machten den Namen "Tenöre4you" deutschlandweit bekannt. Seit mehr als zehn Jahren entwickeln und präsentieren die "Tenöre4you" ihr stilvolles Gala-Konzertprogramm in ganz Deutschland und dem benachbartem Ausland.

Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 19,50 Euro und an der Abendkasse 21 Euro. Konzertinformation und Kartenbestellung möglich unter Telefon 01805/565 465. red