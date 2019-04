Tennisspielen geht in jedem Alter

Mit einem Tennisfest beteiligt sich der Tennisclub am Aktionswochenende "Deutschland spielt Tennis!". Am 27. April haben alle Besucher der Tennisanlage am Sportzentrum Michelau die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten hautnah zu erleben.

Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr gibt es für alle Altersklassen ein entsprechendes Tennisprogramm. Neben unterschiedlichsten Spielen für Kinder jeden Alters haben die Mitglieder des TCM auch eine Ballmaschine zum Ausprobieren aufgestellt. Erfahrene Trainer und Mannschaftsspieler helfen bei den ersten Versuchen.

Aber auch den Erwachsenen möchte man an diesem Tag den Tennissport näher bringen. Man kann ungezwungen mit Bekannten auf der TCM-Anlage spielen oder sich von erfahrenen Tennisspielern und Trainern die Grundlagen des Tennissportes erklären lassen. Für alle, die es genau wissen wollen, gibt es ein Messgerät für die Aufschlaggeschwindigkeit. "In der Folge werden wir im Mai jeweils dienstags ab 18.30 Uhr ohne Anmeldung Tennis für jedermann anbieten", so der Vorstand des TC Michelau Christian Schütz. Damit jeder profitieren kann, wird es ein vom Tennisbund organisiertes Gewinnspiel für die Gäste geben. kag