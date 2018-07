Tennispark-Damen 40 bleiben ungeschlagen

Bayernliga, Herren 60



TP Lichtenfels -

TC Rot-Weiß Bad Kissingen



Bezirksliga, Damen 40



Deutliche Siege feierten die Teams des Tennisparks Lichtenfels in der Herren-60-Bayernliga und Damen-40-Bezirksliga.Nach den Einzeln stand der Sieg der Lichtenfelser fest. Keine Chance hatten die Gäste an den Positionen 1 bis 3. Ludvik Semdner, Jiri Vranak und Zdenek Mazak gaben zusammen lediglich neun Spiele ab. Rudolf Brand musste verletzt aufgeben. In den Match-Tiebreaks waren die Tennisparkler Roger Martin und Karl-Heinz Schmidt erfolgreich. Letzterer kämpfte gegen einen unbequem spielenden Gegner um jeden Punkt und wurde dafür belohnt. In den Doppeln waren die Lichtenfelser die Besseren und behaupteten Rang 3 in der Tabelle.Ergebnisse: Semdber - Ebert 6:3, 6:2, Vranak - Zoll 6:0, 6:0, Mazak - Holzheimer 6:2, 6:2, Brand w.o. - Tinis-Faur 0:3, 0:0, Martin - Eschenbach 4:6, 6:2, 11:9, Schmidt-Kohl 4:6, 7:5, 10:6, Semdner/Schmidt - Zoll/Holzheimer 6:4, 6:2, Mazak/Martin - Ebert/Tinis-Faur 6:2, 6:2, Vranak/Bissinger - Eschenbach/Kohl 6:1, 6:3Das letzte Spiel der Saison begann, wie gewohnt, mit einem verletzungsbedingt abgegebenen Einzel. Doch die Spielgewinne der verbleibenden fünf Matches machten den Punktverlust wett und sicherten schon vor den Doppeln den Gesamtsieg. Lediglich eine Begegnung ging dann im Match-Tiebreak an die Rehauerinnen. Damit sind dieLichtenfelser Damen 40, trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle, ungeschlagen Meister in der Bezirksliga.Ergebnisse: Faber - Pittner-Ring 6:1 6:4, Rosenbaum - Ruf 6:3 7:5, Müller (w.o.) - Zahn, Dinkel - Kauka 6:3 6:1, Dorsch - Knoll 6:4 6:2, Thiem-Hammerschmidt - Reichel 7:5 6:1, Faber/Thiem-Hammerschmidt - Pittner-Ring/Knoll 6:3 6:0, Dinkel/Dorsch - Ruf/Kauka 6:4 3:6 5:10, Rosenbaum/Nassel -Zahn/Reichel 6:3 7:5