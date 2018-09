Tennisclub Zeil feiert Saisonausklang

Der Tennisclub Zeil feiert am Samstag, 29. September, den Saisonausklang. Beginn ist um 17.56 Uhr am Vereinsheim. Teilnehmen können alle Kinder, Jugendlichen, deren Eltern, Mitglieder, Freunde und Gönner. Um Anmeldung bis 20. September unter E-Mail an grieshaber@gmx.de oder an sebgets@gmx.de wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red